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15:58, 31 августа 2023Из жизни

Кит выпрыгнул из воды в нескольких метрах от рыбаков и попал на видео

ABC News: в Австралии кит выпрыгнул из воды в 20 метрах от лодки с рыбаками

Рыбаки у побережья австралийского округа Кимберли, штат Западная Австралия, стали очевидцами того, как горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от их лодки. Морское млекопитающее попало на видео, на которое обратило внимание ABC News.

Дэрин Смит и его друг рыбачили на расстоянии около 100 метров от мыса Гантом-Пойнт. Они заметили кита и его детеныша на расстоянии около 20 метров от своей лодки.

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Мужчины сняли животных на мобильный телефон. На записи видно, как Смит сматывает удочку. В этот момент из воды выскакивает взрослый кит.

Рыбаки остались невредимы, но полностью промокли и были потрясены. Смит подчеркнул, что часто наблюдал миграцию китов вдоль побережья, но так близко к нему они еще никогда не подплывали.

По словам мужчины, в регионе запрещено приближаться к китам, особенно в тех случаях, когда животное с детенышем. «Но киты — очень любопытные животные», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 23-летний Зак Пиллер из США ловил рыбу со своим отцом у берегов штата Нью-Джерси и снял кита, который выпрыгнул из воды и врезался в катер. Кит поднялся над водой и ударился о судно, после чего скрылся под водой.

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    Алиса Дмитриева
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