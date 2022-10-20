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14:12, 20 октября 2022Из жизни

Огромный кит врезался в катер под ругань рыбаков и попал на видео

NBC News: матерящийся рыбак из США заснял на видео врезавшегося в катер кита

23-летний Зак Пиллер из США ловил рыбу со своим отцом у берегов штата Нью-Джерси и заснял кита, который выпрыгнул из воды и врезался в катер. Об этом сообщает NBC News.

Горбатый кит попал на видео в среду, 12 октября. На кадрах видно, как из воды выпрыгивают десятки мелких рыб, а вслед за ними появляется огромное млекопитающее. Кит поднимается над водой и ударяется о судно, после чего скрывается под водой. Слышно, как Пиппер вопит от восторга и страха, перемежая крики руганью.

Рыбак сказал, что в это время года мелкая рыба в изобилии водится вблизи берега, что привлекает китов и других животных, которые ими питаются. Он добавил, что в день встречи с млекопитающим была хорошая погода: температура превышала 20 градусов Цельсия, а вода была спокойной и гладкой.

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Горбатые киты обычно держатся вблизи берегов, лишь в районах больших скоплений криля и рыбы выходя в открытое море. В глубокие воды они заходят преимущественно во время миграций. Млекопитающие питаются придонными и пелагическими ракообразными, стайной рыбой, реже — головоногими и крылоногими моллюсками.

Ранее сообщалось, что киты-убийцы подрались с горбатыми китами и попали на видео. В течение трех или четырех часов, пока специалисты наблюдали за морскими животными, участники драки выпрыгивали из воды, били хвостом по поверхности океана и издавали громкие звуки.

Алиса Удовик
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