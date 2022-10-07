Схватка косаток и горбатых китов попала на видео

The Weather Network: киты-убийцы подрались с горбатыми китами и попали на видео

Участники Тихоокеанской Ассоциации по наблюдению за китами (PWWA) в проливе Хуан-де-Фука между канадским островом Ванкувер и американским штатом Вашингтон увидели редкое зрелище: агрессивную схватку между косатками и горбатыми китами. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Weather Network.

Капитан Джо Зельвьетро заметил группу из 15 косаток, которых также называют китами-убийцами. Морские животные вели себя необычайно активно. Спустя несколько минут капитан Джимми Закрески увидел двух горбатых китов, которых окружили косатки.

«Мы часто наблюдаем косаток и часто наблюдаем горбатых китов. Но редко можно увидеть, как эти два вида дерутся друг с другом», — призналась исполнительный директор Ассоциации Эрин Глесс.

В течение трех или четырех часов, пока специалисты наблюдали за морскими животными, участники драки выпрыгивали из воды, били хвостом по поверхности океана и издавали громкие звуки. Было видно, как косатки кружатся вокруг двух китов и иногда щипают их плавники и хвосты. В конце концов косатки и горбатые киты скрылись в тумане.

«Я до сих пор пытаюсь осознать увиденное, потому что это совершенно невероятно. Сначала казалось, что косатки гонятся за китами, но когда разрыв между ними увеличился, киты вернулись к косаткам», — поделилась впечатлениями натуралист Молли Наккарато.

Обитающий в проливе Хуан-де-Фука вид косаток питается морскими млекопитающими, такими как морские котики, морские львы и морские свиньи. Иногда они охотятся и на более крупную добычу, в отличие от северных и южных косаток, которые в основном питаются рыбой.

Косатки — единственный естественный враг горбатых китов в этом регионе. «Даже несмотря на то что размер кита может превышать размер школьного автобуса, группа опытных охотниц может напасть на него», — отметила Глесс.

Специалисты спорят, было увиденное ими зрелище проявлением хищнического поведения или речь шла о защите территории. Некоторые считают, что косатки могут вести себя странно, так как их раздражают киты, которые находятся на их территории. Другие считают, что косатки проявляли типичное для групповой охоты поведение.

Ранее сообщалось, что три кита-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя.