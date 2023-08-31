Затопленный после ливней российский город показали на видео

Затопленный после ливней Уссурийск в Приморье показали на видео

Затопленный после сильных ливней Уссурийск в Приморском крае показали на видео. Кадры, снятые с коптера, публикуют «Известия» в Telegram.

На кадрах из российского города почти не видно дорог — они ушли под воду.

Администрация Уссурийска сообщила о начале эвакуации жителей села Пуциловка в связи с угрозой подмыва дамбы — паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта.

По данным МЧС на 31 августа, на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов, 1673 придомовых территорий, отрезаны водой 34 населенных пункта. К ликвидации последствий ЧС привлечены более 700 человек и 187 единиц техники.

29 августа после ливня наводнение с новой силой захлестнуло Приморский край. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в регионе периодически растет. Во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму.