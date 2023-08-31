Блогерша с нулевым размером груди снялась в прозрачном нижнем белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Торонто, Канада, снялась в прозрачном наряде в честь своего 25-летия. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка с нулевым размером груди предстала в кружевном нижнем белье белого цвета. Комплект состоял из бюстгальтера с широкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине) и трусов V-образной формы, украшенных бантами. Инфлюэнсерша распустила уложенные волнами рыжие волосы, накрасила губы красной помадой и дополнила образ цепочками с кулонами.

Поклонники написали Дао поздравления и комплименты в комментариях. «С днем рождения! Ты помогла мне стать намного увереннее в себе», «Просто прекрасна», «Выглядишь на 19», «У тебя тело моей мечты», «Спасибо за то, что ты есть, ты буквально спасла мне жизнь!» — заявили пользователи сети.

В июне плюс-сайз-модель Оливия Мессина из Торонто, Канада, снялась обнаженной и показала складки на теле. На размещенных кадрах девушка весом 146 килограммов позировала без одежды, демонстрируя особенности фигуры с разных ракурсов.