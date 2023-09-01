В Великобритании оценили влияние смены главы Минобороны на Украину

Politico: глава Минобороны Британии Шаппс искренне относится к Украине

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс искренне относится к Киеву и продолжит его поддержку. Влияние смены главы ведомства на Украину оценила газета Politico со ссылкой на британских экспертов и чиновников.

Экс-представитель правительства, который работал с Шаппсом, сказал, что новый министр обороны «чувствителен к этому региону и искренне глубоко относится к Украине», отметив, что в прошлом году он принял семью беженцев в собственном доме.

В свою очередь, Джейсон Маккартни, секретарь всепартийной группы палаты общин по Украине, которую ранее возглавлял новый министр, высоко оценил «преданность Шаппса украинскому народу».

«Шаппс проявлял активный интерес к украинскому конфликту и описывал свою предыдущую роль в энергетике как очень ориентированную на внешний мир», — отметила глава отдела внешней политики аналитического центра Policy Exchange София Гастон.

Ранее в ходе перестановок в кабмине министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства станет 54-летний Шаппс, прежде возглавлявший министерство энергетики.