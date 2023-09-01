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04:37, 1 сентября 2023Мир

Пентагон занизил ожидания эффективности танков Abrams в руках ВСУ

Politico: успех танков Abrams в руках ВСУ будет зависеть от их решимости в бою

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Представитель Пентагона рассказал, что американские танки Abrams, которые в скором времени передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) не гарантируют им победу на поле боя, сообщает газета Politico.

Он заранее занизил ожидания эффективности данного вида военной техники в руках украинских бойцов, отметив, что главным фактором успеха на передовой станет их решимость. По его словам, Abrams — «чертовски бронированная машина», которая, однако, не является панацеей.

«В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего», — подытожил представитель Минобороны США.

Ранее стало известно, что ВСУ получат первую партию американских танков Abrams в середине сентября. Уточняется, что Киеву передадут 10 из 31 единицы обещанной техники.

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    Марина Совина
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