Партия «Альтернатива для Германии» предложила восстановить «Северный поток»

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» предложила восстановить и заново запустить газопровод «Северный поток». Об этом сообщает агентство DPA.

На закрытом заседании партии в Тюрингии был представлен документ, где критикуется политический курс правящего канцлера Олафа Шольца и его «светофорной коалиции» и предлагаются контрмеры. В частности, предлагаются резкие сокращения государственных расходов в области миграции, климата и политики развития, также появился пункт о ремонте и вводе в эксплуатацию линий трубопровода «Северный поток».

Также сторонники восстановления «потоков» высказали предложения о строительстве новых атомных электростанций. Помимо этого, они настояли на реформировании Европейского союза (ЕС).

Ранее стали известны новые детали взрывов на «Северных потоках». Как отмечают журналисты из Der Spiegel и ZDF, у немецких следователей практически не осталось сомнений, что подрыв трубопроводов осуществлен украинским спецназом.

Для диверсии, по версии следствия, была использована арендованная яхта «Андромеда» — на ее борту нашли следы взрывчатого вещества октоген: он подходит для применения под водой. Его следы были обнаружены на поврежденных трубах.