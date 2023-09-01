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18:00, 1 сентября 2023Силовые структуры

Отдыхавшего у бассейна россиянина арестовали на 15 суток за татуировку свастики

В Сочи отдыхающего из Оренбургской области арестовали за татуировку свастики

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Лазаревский районный суд Сочи арестовал на 15 суток отдыхающего из Оренбургской области за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

30 августа мужчина загорал около бассейна санатория «Тихий Дон», и в этот момент окружающие видели на его теле татуировку со свастикой. В отношении него возбудили административное дело. Во время судебного заседания оренбуржец признал вину и объяснил свое поведение незнанием законов.

Ранее в Краснодарском крае прокуратура возбудила административное дело в отношении двух выпускниц одной из школ Отрадненского района из-за демонстрации нацистской символики. Девушки добавили на свои странички в одной из социальных сетей видео, на котором танцуют под музыку на немецком языке на фоне памятника участникам афганской войны, при этом одна из них показывает нацистское приветствие.

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    Варвара Митина
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