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20:03, 17 августа 2023Силовые структуры

Российские выпускницы пойдут под суд из-за видео с нацистским приветствием

В Краснодарском крае две выпускницы сняли видео с нацистским приветствием

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае прокуратура возбудила административное дело в отношении двух выпускниц одной из школ Отрадненского района из-за демонстрации нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Они проходят обвиняемыми по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации»). По ней девушкам грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере до двух тысяч рублей. Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее девушки добавили на свои странички в одной из социальных сетей видео, на котором танцуют под немецкую музыку на фоне памятника участникам афганской войны. Потом одна из них показывает нацистское приветствие.

В марте в Перми группа подростков порубила и сожгла икону под нацистские лозунги, снимая это на камеру.

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    Варвара Митина
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