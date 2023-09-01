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15:59, 1 сентября 2023Мир

80-летний Байден заступился за 81-летнего сенатора

Fox News: Байден заступился за сенатора Макконелла из-за слухов о его здоровье
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

80-летний президент США Джо Байден заступился за 81-летнего лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконелла из-за слухов о его здоровье. Об этом сообщает Fox News.

«Он (Макконелл — прим. "Ленты.ру") мой друг, и я разговаривал с ним сегодня. И вы знаете, по телефону он был самим собой. Нет ничего необычного в его реакции, это часть выздоровления. И я уверен, что он вернется к своему прежнему состоянию», — отметил Байден.

На вопрос, есть ли у президента опасения, что пожилой сенатор не сможет выполнять свои обязанности, Байден ответил отрицательно.

Ранее Макконнелл впал в ступор во время интервью на 30 секунд. Политика спросили, планирует ли он переизбираться в 2026 году. Он застыл, и даже то, что помощница громко повторила вопрос ему на ухо, не вывело его из состояния оцепенения, и неловкая пауза продолжилась. Позднее выяснилось, что недавно у политика было сотрясение мозга.

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    Максим Габриелян
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