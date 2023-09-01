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12:13, 1 сентября 2023Мир

В Британии заявили об изменениях политики к Украине из-за ухода министра обороны

Sky News: Украина будет сожалеть об отставке министра обороны Британии Уоллеса

Фото: Anna Gordon / Reuters

Официальные власти в Киеве будут сожалеть об отставке министра обороны Британии Бена Уоллеса, который был уверенным сторонником всесторонней поддержке Украины, в то время как новый глава Минобороны, как ожидается, будет проводить более осторожную политику. Такую оценку перестановкам дал аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News.

«[Об] отставке [Уоллеса] будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у [нового министра обороны Великобритании] Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», — констатировал аналитик, добавив, что Шаппс является «слишком мягким и осторожным» для прежней агрессивной политики поддержки Киева.

31 августа стало известно, что Уоллес ушел в отставку в ходе перестановок в кабмине страны. Новым главой военного ведомства станет 54-летний Шаппс, прежде возглавлявший министерство энергетики.

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    Виктория Кондратьева
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