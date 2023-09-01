Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

«Яндекс Путешествия»: в бархатный сезон дешевле всего слетать в Минск и Гюмри

Самыми дешевыми направлениями для перелетов в бархатный сезон названы Белоруссия, Армения и Казахстан. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По информации экспертов, дешевле всего будет стоить перелет из Москвы в Минск — 8,1 тысячи рублей. Билет в Гюмри обойдется в 14,2 тысячи рублей, а в Астану — 20,1 тысячи рублей. Также авиакомпании предлагают россиянам недорогие поездки в Ош, Киргизия (20,7 тысячи рублей), Ереван, Армения (21 тысяча рублей) и Самарканд, Узбекистан (21,7 тысячи рублей).

Наиболее бюджетным направлением для путешествия из Москвы в страны дальнего зарубежья стала Турция — полет туда будет стоить около 18 тысяч рублей в Газипашу и Измир и от 19 до 22 тысяч рублей в Даламан, Бодрум, Адану, Анталью и Стамбул. Кроме того, в списке значатся Дубай (25,5 тысячи рублей), Дели (30 тысяч рублей), Рим (34,3 тысячи рублей) и Каир (34,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью. По данным операторов, путевка в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих, не считая виз и авиабилетов.