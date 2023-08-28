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12:04, 28 августа 2023Путешествия

Названа стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью

АТОР: тур в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих

Фото: Remo Casilli / Reuters

Российским туристам назвали стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью 2023 года. Данными туроператоры поделились с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В BSI Group рассказали, что классический восьмидневный тур в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих, не включая стоимость авиабилетов и визы. С перелетом через Стамбул в обе стороны поездка будет стоить около 300 тысяч рублей на двоих.

Примерно такую же сумму, от 285 тысяч рублей на двоих (включая авиаперелет), придется отдать за недельный тур в Будапешт.

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Больше всего будет стоить в сентябре недельный тур в Париж. За отдых в столице Франции туристы будут вынуждены заплатить от 370 тысяч рублей, включая авиаперелет и проживание в трехзвездочном отеле.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Турции по системе «все включено» в сентябре. По данным АТОР, недельные пакетные туры из Москвы в Анталью в начале месяца будут стоить от 92,5 тысячи до 100 тысяч рублей на двоих.

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    Марина Черняк
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