Названа стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью

АТОР: тур в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих

Российским туристам назвали стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью 2023 года. Данными туроператоры поделились с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В BSI Group рассказали, что классический восьмидневный тур в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих, не включая стоимость авиабилетов и визы. С перелетом через Стамбул в обе стороны поездка будет стоить около 300 тысяч рублей на двоих.

Примерно такую же сумму, от 285 тысяч рублей на двоих (включая авиаперелет), придется отдать за недельный тур в Будапешт.

Больше всего будет стоить в сентябре недельный тур в Париж. За отдых в столице Франции туристы будут вынуждены заплатить от 370 тысяч рублей, включая авиаперелет и проживание в трехзвездочном отеле.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Турции по системе «все включено» в сентябре. По данным АТОР, недельные пакетные туры из Москвы в Анталью в начале месяца будут стоить от 92,5 тысячи до 100 тысяч рублей на двоих.