Малайзия направит протест Пекину из-за спорных территорий на карте Китая

МИД Малайзии направит протест из-за спорных границ Китая на официальной карте

Малайзия направит ноту протеста Пекину из-за спорных морских территорий Китая, отраженных на новой официальной карте страны. Об этом заявил глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадир, сообщает Star.

«Малайзия не признает претензии Китая в Южно-Китайском море, как указано в "Стандартной карте Китая 2023 года", которая охватывает морскую зону Малайзии. Проблема Южно-Китайского моря является сложной и деликатной, спор необходимо решить мирным и рациональным путем посредством диалога на основе международного права», — отметили в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что опубликованная карта не имеет обязательной силы и никак не скажется на реальном территориальном разграничении в регионе.

Помимо Малайзии опубликованная на карте «линия с девятью штрихами», отражающая притязания Китая в Южно-Китайском море, также затрагивает территориальные претензии Вьетнама, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Ранее китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю. Речь идет о Большом Уссурийском острове, который, согласно демаркации российско-китайского границы, разделен на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.