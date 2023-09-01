В Конгрессе США назвали дружбу России и Китая крупнейшей угрозой

Конгрессмен Маккол: сотрудничество России и Китая является крупнейшей угрозой

Дружба России и Китая является крупнейшей угрозой со времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол, пишет Fox News.

Он заявил, что его беспокоит партнерство между российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Маккол отметил, что США никогда не видели угрозы такого масштаба для Европы и Тихоокеанского региона со времен Второй мировой войны.

Конгрессмен отметил, что сотрудничество Путина и Си представляет серьезную задачу для Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о возможном визите Путина в Китай. По его словам, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях.