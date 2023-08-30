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13:34, 30 августа 2023Мир

В Кремле высказались о возможности визита Путина в Китай

Песков заявил, что вопрос визита Путина в Китай прорабатывается

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Еще рано сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай. О возможности визита высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока преждевременно об этом сообщать. Могу лишь сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Bloomberg писало, что российский лидер в октябре совершит визит в Китай на форум «Один пояс — один путь». Как отмечало агентство, председатель КНР Си Цзиньпин ранее выражал надежду на визит Путина до конца 2023 года.

Между тем 25 июля помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин собирается посетить осенью Китай, так как получил приглашение на форум «Один пояс — один путь», запланированный на октябрь.

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    Алина Гончарова
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