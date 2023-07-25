Путин собрался поехать в Китай осенью

Ушаков: Путин намерен посетить Китай в октябре в ходе форума «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин собирается посетить осенью Китай, так как получил приглашение на форум «Один пояс — один путь», который запланирован на октябрь, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы получили приглашение, и мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум», — пояснил он.

Ранее в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что сроки поездки Путин в Китай будут согласованы позднее. Он подчеркнул, что первоочередная тема переговоров в ходе поездки — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире.

Перед этим председатель КНР Си Цзиньпин сообщал, что ожидает Путина со скорым визитом в Китай.