Си Цзиньпин понадеялся на скорый визит Путина в Китай

Экс-посол РФ в КНР Денисов: Си Цзиньпин заявил, что ожидает визит Путина в Пекин в октябре

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ожидает президента России Владимира Путина со скорым визитом в Китай. Об этом заявил бывший посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов. Его слова передает ТАСС.

По словам экс-посла, Пекин надеется принять российского лидера в октябре 2023 года.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс — один путь"», — отметил Денисов.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сроки визита Путина в КНР пока не определены.

