Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 11 июля 2023Мир

Си Цзиньпин понадеялся на скорый визит Путина в Китай

Экс-посол РФ в КНР Денисов: Си Цзиньпин заявил, что ожидает визит Путина в Пекин в октябре
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ожидает президента России Владимира Путина со скорым визитом в Китай. Об этом заявил бывший посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов. Его слова передает ТАСС.

По словам экс-посла, Пекин надеется принять российского лидера в октябре 2023 года.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс — один путь"», — отметил Денисов.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сроки визита Путина в КНР пока не определены.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

    Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

    Диетолог рассказала о неожиданных последствиях ежедневного употребления алкоголя

    В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

    В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

    Банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество

    Россия в 2023 году получит сразу четыре Ту-160

    Названа самая большая колонная станция метро в Москве

    В России приняли закон о цифровом рубле

    В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости