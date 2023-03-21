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11:25, 21 марта 2023Мир

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай с визитом в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса — одного пути"», — рассказал китайский лидер. Он напомнил, что Путин принимал участие в предыдущих форумах такого формата.

Ранее на встрече с Путиным Си Цзиньпин призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения, и назвал политика дорогим другом. Он также выразил главе российского государства признательность «за положительное отношение к Китаю».

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Виктория Кондратьева
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