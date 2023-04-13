В Кремле ответили на вопрос о датах визита Путина в Китай

Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай пока не определены

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сроки визита главы государства в КНР. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай пока не определены. «Нет, нет [понимания]», — ответил он на соответствующий вопрос о поездке президента в страну.

Ранее Песков уже отвечал на вопрос о визите Путина в Китай. В конце марта он призвал не забегать вперед по этой теме. «Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.