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06:51, 13 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о датах визита Путина в Китай

Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай пока не определены
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Sputnik Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сроки визита главы государства в КНР. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай пока не определены. «Нет, нет [понимания]», — ответил он на соответствующий вопрос о поездке президента в страну.

Ранее Песков уже отвечал на вопрос о визите Путина в Китай. В конце марта он призвал не забегать вперед по этой теме. «Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.

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Марина Совина
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