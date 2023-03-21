В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Китай

Песков призвал не забегать вперед по теме визита Путина в КНР по приглашению Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по теме возможного визита Владимира Путина в Китай. Так в Кремле ответили на вопрос о том, принял ли российский лидер приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, передает РИА Новости.

«Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель главы государства.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что Путин принимал участие в предыдущих форумах такого формата.