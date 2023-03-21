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12:52, 21 марта 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Китай

Песков призвал не забегать вперед по теме визита Путина в КНР по приглашению Си Цзиньпина

Фото: Noel Celis / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по теме возможного визита Владимира Путина в Китай. Так в Кремле ответили на вопрос о том, принял ли российский лидер приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, передает РИА Новости.

«Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель главы государства.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что Путин принимал участие в предыдущих форумах такого формата.

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Виктория Кондратьева
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