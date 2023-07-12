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12:44, 12 июля 2023Мир

Песков прокомментировал возможный визит Путина в Китай

Пресс-секретарь Песков: визит Путина в Китай находится на повестке дня

Фото: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит главы государства Владимира Путина в Китай и подчеркнул, что первоочередная тема переговоров в ходе поездки — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире. Цитату приводит ТАСС.

«Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь не уточнил, о каких примерно сроках идет речь, и сказал, что вопрос находится «на повестке дня».

10 июля спикер Совета федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации в Пекин. Матвиенко передала Си устное послание от российского президента. В свою очередь, Си понадеялся на скорый приезд Путина.

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    Виктория Кондратьева
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