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08:01, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Офтальмолог назвал неочевидную опасность шоколада

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» назвал неочевидную опасность шоколада. Специалист объяснил, что злоупотребление этим продуктом развивает ангиоретинопатию, которая, в свою очередь, вызывает необратимую слепоту. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Специалист рассказал, что шоколад содержит большое количество сахара. «Сахар портит сосуды на глазном дне, и развивается ангиоретинопатия диабетическая, которая является основной причиной необратимой слепоты в мире», — заявил Коновалов.

Офтальмолог объяснил, что при злоупотреблении сахаром портятся сначала сосуды, а затем органически разрушается сетчатка глаза.

Ранее Коновалов и врач-терапевт Елена Малышева рассказали, что повышенный холестерин провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте. Чтобы этого не произошло, Малышева посоветовала употреблять статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

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    Олег Давыдов
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