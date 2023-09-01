В СБ ООН рассказали о формате заседания по Украине

СБ ООН проведет заседание по Украине 20 сентября на уровне глав делегаций

Постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе (СБ) ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим воспользоваться присутствием лидеров в городе [в Нью-Йорке], чтобы провести значимые обсуждения в Совете Безопасности на уровне глав делегаций», — сказал дипломат.

Также отмечается, что резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.

Ранее в ООН сообщили о планах Совбеза провести заседание по Украине. В неделе высокого уровня Генассамблеи ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, добавила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.