Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 1 сентября 2023Мир

В СБ ООН рассказали о формате заседания по Украине

СБ ООН проведет заседание по Украине 20 сентября на уровне глав делегаций

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе (СБ) ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим воспользоваться присутствием лидеров в городе [в Нью-Йорке], чтобы провести значимые обсуждения в Совете Безопасности на уровне глав делегаций», — сказал дипломат.

Также отмечается, что резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.

Ранее в ООН сообщили о планах Совбеза провести заседание по Украине. В неделе высокого уровня Генассамблеи ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, добавила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Минюст признал иноагентом российского нобелевского лауреата

    Сомнолог предупредила о мешающих сну продуктах

    «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

    Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей

    Плывущие по затопленной улице в Мексике автомобили попали на видео

    Дания решила увеличить помощь Украине и Грузии до 217 миллионов долларов

    Комика Руслана Белого признали иноагентом

    Зеленский пообещал остановить ослабление Украины изнутри

    Экс-замначальника отдела полиции требовал деньги с россиян по ложному поводу

    В Британии заявили о способной уничтожить Лондон за шесть минут ракете ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости