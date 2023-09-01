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14:56, 1 сентября 2023Россия

Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент России Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время церемонии, посвященной началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех школ с обучением на русском языке, поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — сказал глава государства.

1 сентября глава государства проведет открытый урок «Разговоры о важном». Он начнется после 14:30 по московскому времени. Путин «будет общаться без какого-либо протокола» с детьми из разных регионов России, уточнили в Кремле.

С 1 сентября 2023 года в школах России ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, вернули серебряные медали, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

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    Анастасия Шейкина
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