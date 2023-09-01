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21:18, 1 сентября 2023Мир

Дания решила увеличить помощь Украине и Грузии до 217 миллионов долларов

Дания решила увеличить помощь Украине, Грузии и Молдавии до $217 млн в 2024 году

Фото: Theodore Manolopoulos / Globallookpress.com

В 2024 году Дания увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдавии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел (МИД) страны.

Уточняется, что средства будут направлены на развитие гражданских инициатив и восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, а также на поддержку процессов демократизации в Грузии и Молдавии. В общей сложности на данные цели выделят 1,5 миллиардов крон (более 217 миллионов долларов).

Ранее в Дании утвердили пакет военной помощи Украине почти на три миллиарда евро. Как уточнил министр обороны республики Алексей Резников, пакет военной помощи объемом в 2,95 миллиарда евро был утвержден на 2023-2028 годы. Соответствующее решение одобрил датский парламент.

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    Марина Совина
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