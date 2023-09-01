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08:01, 1 сентября 2023Россия

В Госдуме захотели разрешить вузам самим устанавливать цену обучения

Депутат Смолин предложил разрешить вузам самим устанавливать цену за обучение

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Российским вузам стоит позволить самим устанавливать цены за обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что так стоимость высшего образования станет доступнее для россиян.

С нашей точки зрения надо было бы дать право вузам устанавливать плату за обучение, чтобы они сами рассчитывали экономику этого процесса. Это расширило бы права студентов на доступное платное образование и доходы вузов

Олег Смолиндепутат Госдумы

«Я хочу напомнить, что согласно приказу Минобрнауки установлена планка, согласно которой плата за обучение в тех вузах, которые имеют бюджетные места, должна быть не ниже государственного норматива финансирования одного студента. Наше объяснение, что эта позиция не верна с экономической точки зрения, к сожалению, не воспринимается. А позиция эта неверна, потому что чем больше студентов набирает университет, тем ниже реальные расходы в расчете на одного студента. Одно дело читать лекцию для пяти студентов, другое — для 25, а третье — для 75 или 100. Точно так же и другие расходы растут непропорционально количеству студентов», — сказал депутат.

Также парламентарий напомнил, что в Госдуму еще в 2021 году внесли законопроект о повышении стипендий в пределах прожиточного минимума.

[Законопроект] заключается в том, чтобы в течение трех лет поэтапно повышать академические стипендии до 80 процентов от прожиточного минимума, а социальные — до прожиточного минимума

Олег Смолиндепутат Госдумы

По словам депутата, 80 процентов от прожиточного минимума для академических стипендий за успехи в учебе — это уровень, установленный в СССР, поэтому было бы хорошо вернуться хотя бы к нему. Социальные стипендии, как правило, получают студенты из малообеспеченных семей, поэтому эти выплаты должны начисляться в размере прожиточного минимума, считает он.

«Не раз говорил, что в советский период студенты учились, а некоторые подрабатывали. А сейчас очень многие студенты работают и в свободное время подучиваются», — заключил член нижней палаты российского парламента.

По информации Минобрнауки, академическая стипендия в 2023 году составит 1825 рублей, а социальная 2739.

Согласно исследованию Anderida Financial Group (AFG), оплатить обучение ребенка в вузе в настоящее время могут 20 процентов россиян. У 65 процентов нет накоплений, чтобы полностью покрыть траты на высшее образование. Еще 15 процентов родителей надеются, что их дети поступят на бюджет, поэтому они смогут избежать дополнительных расходов.

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    Варвара Кошечкина
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