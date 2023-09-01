В Госдуме захотели разрешить вузам самим устанавливать цену обучения

Депутат Смолин предложил разрешить вузам самим устанавливать цену за обучение

Российским вузам стоит позволить самим устанавливать цены за обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что так стоимость высшего образования станет доступнее для россиян.

С нашей точки зрения надо было бы дать право вузам устанавливать плату за обучение, чтобы они сами рассчитывали экономику этого процесса. Это расширило бы права студентов на доступное платное образование и доходы вузов Олег Смолин депутат Госдумы

«Я хочу напомнить, что согласно приказу Минобрнауки установлена планка, согласно которой плата за обучение в тех вузах, которые имеют бюджетные места, должна быть не ниже государственного норматива финансирования одного студента. Наше объяснение, что эта позиция не верна с экономической точки зрения, к сожалению, не воспринимается. А позиция эта неверна, потому что чем больше студентов набирает университет, тем ниже реальные расходы в расчете на одного студента. Одно дело читать лекцию для пяти студентов, другое — для 25, а третье — для 75 или 100. Точно так же и другие расходы растут непропорционально количеству студентов», — сказал депутат.

Также парламентарий напомнил, что в Госдуму еще в 2021 году внесли законопроект о повышении стипендий в пределах прожиточного минимума.

[Законопроект] заключается в том, чтобы в течение трех лет поэтапно повышать академические стипендии до 80 процентов от прожиточного минимума, а социальные — до прожиточного минимума Олег Смолин депутат Госдумы

По словам депутата, 80 процентов от прожиточного минимума для академических стипендий за успехи в учебе — это уровень, установленный в СССР, поэтому было бы хорошо вернуться хотя бы к нему. Социальные стипендии, как правило, получают студенты из малообеспеченных семей, поэтому эти выплаты должны начисляться в размере прожиточного минимума, считает он.

«Не раз говорил, что в советский период студенты учились, а некоторые подрабатывали. А сейчас очень многие студенты работают и в свободное время подучиваются», — заключил член нижней палаты российского парламента.

По информации Минобрнауки, академическая стипендия в 2023 году составит 1825 рублей, а социальная 2739.

Согласно исследованию Anderida Financial Group (AFG), оплатить обучение ребенка в вузе в настоящее время могут 20 процентов россиян. У 65 процентов нет накоплений, чтобы полностью покрыть траты на высшее образование. Еще 15 процентов родителей надеются, что их дети поступят на бюджет, поэтому они смогут избежать дополнительных расходов.