Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

AFG: у 65 процентов россиян нет средств для оплаты обучения детей в вузе

Справиться с затратами на обучение ребенка в вузе в настоящее время могут 20 процентов россиян, при этом у 65 процентов нет накопленных средств, чтобы полностью покрыть траты на высшее образование. Еще 15 процентов родителей надеются, что их дети поступят на бюджет, поэтому они смогут избежать дополнительных расходов. К такому выводу пришли аналитики Anderida Financial Group (AFG), исследование есть в распоряжении РИА Новостей.

Эксперты подчеркнули, что за год число родителей, у которых такая есть финансовая возможность, сократилось. В прошлом году могли оплатить обучение ребенка в вузе 25 процентов россиян, а у 60 процентов средств не было.

По данным компании и Росстата, для покрытия трат на образование студента в российском вузе родителям нужно иметь 1,3 миллиона рублей. Обучение ребенка в зарубежном вузе обойдется родителям дороже — 8 миллиона рублей. Так, чтобы оплатить учебу детей в местном учреждении среднестатистической семье нужно откладывать по 22 тысячи в месяц в течение пяти лет, что составляет примерно 20 процентов от ее дохода.

В 2021–2022 учебном году на обучение детей, в том числе на репетиторов, кружки и учебные материалы, россияне потратили 2,1 триллиона рублей. Такая сумма эквивалентна 45 процентам расходов государства на образование детей и молодежи.