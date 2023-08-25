Россиянам не хватило трат государства на образование детей

ВШЭ: траты на обучение детей составили 45% расходов госбюджета на образование

В 2021–2022 учебном году на обучение детей, в том числе на репетиторов, кружки и учебные материалы, россияне потратили 2,1 триллиона рублей. Сумма эквивалентна почти половине расходов государства на образование дошкольников, школьников и студентов. Соответствующие подсчеты провел Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, итоги исследования опубликованы в бюллетене «Расходы населения на образование детей и молодежи: анализ статистических и социологических данных» на сайте организации.

«Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превышает 45 процентов объема средств, выделенных государством», — подчеркивают эксперты. В ИСИЭЗ также добавили, что по сравнению с 2020–2021 учебным годом расходы на образование выросли у половины семей, в том числе более чем у 20 процентов — существенно. Причем сопутствующие траты росли быстрее, чем расходы на дополнительные образовательные услуги.

Больше всего расходов родителей на образование детей пришлось на оплату дополнительных платных услуг и занятий (952,6 миллиарда рублей). Из этой суммы граждане отдали в общей сложности 520 миллиардов рублей на оплату обучения ребенка в разных образовательных организациях, но не тех, где он получает основное образование. Более 261 миллиарда рублей граждане потратили на репетиторов и частных педагогов и более 171 миллиарда — на дополнительные занятия в основных учебных учреждениях.

В то же время за основное образование ребенка родители заплатили 400 миллиардов рублей. На оплату проживания в общежитиях, учебников и других необходимых для учебы товаров пришлось более 635 миллиардов рублей. Почти 140 миллиардов рублей родители отдали на нужды детсада, школы или университета.

В прошлом году из федерального бюджета стали выделять больше средств на воспитание патриотизма в россиянах — за год сумма выросла в три раза, до 11,4 миллиарда рублей, и в два раза превысила план.