Расходы на воспитание патриотизма в россиянах выросли в три раза

«Известия»: траты на патриотическое воспитание в РФ выросли в три раза за год

В 2022 году из федерального бюджета России на патриотическое воспитание населения было выделено 11,4 миллиарда рублей. Сумма в три раза превысила показатель 2021 года (3,4 миллиарда рублей) и в два раза — план (5 миллиардов рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года.

В рамках проекта средства из бюджета направляются на зарплаты новых советников по патриотическому воспитанию в школах, оснащение учебных учреждений госсимволами, тематические мероприятия и конкурсы, а также вовлечение молодежи в соответствующие повестке движения. Эксперты сходятся во мнении, что в последнее время правительство стало уделять больше внимания воспитанию патриотизма в гражданах страны — в том числе этому поспособствовало начало спецоперации на Украине.

При этом сумма расходов по данной статье бюджета не так велика, считает руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что в 2022 году власти потратили на образование более 1,23 триллиона рублей — следовательно, траты на патриотическое воспитание составляют менее процента от данной статьи расходов.

Согласно июньскому опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), более половины россиян (63 процента) считают, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого гражданина. Среди молодых таких ответов больше — 81 процент.