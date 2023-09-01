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18:46, 1 сентября 2023Россия

Собянин назвал лидера по количеству электробусов в Европе

Собянин: Москва — лидер по количеству электробусов в Европе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва является лидером по количеству электробусов в Европе. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Столичным электробусам — пять лет. Москва — №1 в Европе по количеству экологичных автобусов», — заявил градоначальник.

Собянин уточнил, что на столичных маршрутах курсируют более 1200 электробусов. За пять лет пассажиры совершили свыше 350 миллионов поездок, а с начала 2023 года — около 80 миллионов поездок.

В 2022 году московские электробусы усовершенствовали. Запас хода улучшенных моделей увеличился с 40-50 километров до 80 километров, салоны оборудовали электрическими отопителями и адаптивной системой освещения. Сейчас в столице две базы электробусов — «Красная Пахра» и «Митино». Осенью запланировано открытие парка «Салтыковка» в районе Новокосино.

Собянин отметил, что производством московских электробусов занимаются «Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ». В 2023-2024 году производители поставят в столицу еще 1200 машин.

Ранее мэр столицы рассказал о новом транспортном каркасе Москвы. Собянин отметил, что для его создания в городе было построено множество новых дорог и объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

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    Варвара Родикова
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