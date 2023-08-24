Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы

Собянин: Москва является главным транспортным узлом страны

В Москве сформирован новый транспортный каркас. О его развитии рассказал глава города Сергей Собянин, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Москва — крупнейший транспортный узел. Через него проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных, автомобильных. И неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспорта узла страны», — заявил градоначальник на деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Зарядье.

Собянин отметил, что развитие транспорта в столице влияет не только на жизнь москвичей, но и на логистику всей страны. Для создания нового транспортного каркаса в столице было построено множество новых дорог и объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

Ранее градоначальник сообщил, что осенью 2023 года в городе запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр Москвы, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.