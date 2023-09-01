Названы две главные страны-кандидата на членство в ЕС

Политолог Топорнин: Черногория и Сербия могут стать следующими членами ЕС

Сербия и Черногория, вероятнее всего, станут следующими членами Евросоюза (ЕС), так как они больше всего отвечают формальным требованиям, которые ЕС предъявляет к потенциальным кандидатам. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«На первых двух позициях в ЕС стоят Сербия и Черногория. В ЕС считают, что именно эти две страны, особенно Черногория, по многим параметрам очень близки к тому, чтобы привести все формальности в соответствие с европейским законодательством, привести все к экономическим параметрам», — рассказал эксперт.

По всем параметрам именно Сербия и Черногория ближе всего к вступлению в ЕС Николай Топорнин доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

Он напомнил, что 2025 год был ориентиром для вступления в ЕС, однако в течение последних лет мнение европейских официальных лиц могло поменяться.

«Сейчас Черногория все же ближе к вступлению в ЕС, но раньше в свете связей этих двух стран было такое видение, что эти две страны нужно принимать одновременно», — уточнил специалист.

Однако у Сербии очень своеобразная внешняя политика: она дружит и с ЕС, и с Россией, и с НАТО, там очень сложный процесс с Косово. Поэтому все это немного затянулось, и они думают, стоит ли в связке с Сербией рассматривать Черногорию, либо можно принимать Черногорию отдельно

Николай Топорнин доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза призвал политический блок подготовиться к вступлению десяти новых стран. Боррель отметил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в значительной помощи, чтобы подготовиться к членству в ЕС.