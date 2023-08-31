Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран. Кому предложат членство в блоке?

Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран

Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза (ЕС) призвал политический блок подготовиться к вступлению десяти новых стран.

Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу Жозеп Боррель глава евродипломатии

Боррель отметил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в значительной помощи, чтобы подготовиться к членству в ЕС.

ЕС обсудит вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии

Лидеры стран Евросоюза на высшем уровне обсудят вопрос присоединения Украины, Молдавии, а также членство балканских стран и Грузии. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Политик отметил, что блоку следует быть готовым к расширению к 2030 году. Соответствующее заявление о сроках будет адресовано представителям Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Черногории. На данный момент эти страны являются наиболее возможными кандидатами на вступление в объединение.

Интеграция новых членов в наш союз будет непростой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты. Это также потребует политических реформ и политической смелости Шарль Мишель глава Евросовета

Глава Чехии Петр Павел поддержал стремление Северной Македонии вступить в Евросоюз, поскольку Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м году, поскольку это усилило бы ЕС, передает РИА Новости.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на осведомленный источник в Еврокомиссии назвало условие скорейшего получения членства в ЕС Украиной. По его информации, процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз не будет ускорен, пока внутри объединения не начнется серьезный «шум». На данный момент эти две страны являются наиболее вероятными претендентами на членство в блоке, однако, подчеркнул источник, ничего не произойдет, пока на блок не будет оказываться «максимального политического давления».

В июне Еврокомиссия оценила степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца 2023 года, об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит РИА Новости.

Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Он отметил, что Киев уже провел ряд реформ, которые требовались для получения членства в блоке. Глава украинского МИД добавил, что Евросоюз также предпринял определенные шаги.

Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев старается максимально ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета. В качестве причин, замедляющих в настоящее время принятие Украины блок, дипломат указал аграрный потенциал и численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы.

1 июня на Украине Высший совет правосудия (ВСП) избрал новый состав квалификационной комиссии по назначению судей, выполнив обязательства по сохранению статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС).

