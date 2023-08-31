Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 31 августа 2023Мир

Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран. Кому предложат членство в блоке?

Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mateo Lanzuela / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза (ЕС) призвал политический блок подготовиться к вступлению десяти новых стран.

Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу

Жозеп Боррельглава евродипломатии

Боррель отметил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в значительной помощи, чтобы подготовиться к членству в ЕС.

Материалы по теме:
«Германия в плену опасной иллюзии» Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
«Германия в плену опасной иллюзии»Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
19 июля 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023

ЕС обсудит вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии

Лидеры стран Евросоюза на высшем уровне обсудят вопрос присоединения Украины, Молдавии, а также членство балканских стран и Грузии. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Политик отметил, что блоку следует быть готовым к расширению к 2030 году. Соответствующее заявление о сроках будет адресовано представителям Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Черногории. На данный момент эти страны являются наиболее возможными кандидатами на вступление в объединение.

Интеграция новых членов в наш союз будет непростой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты. Это также потребует политических реформ и политической смелости

Шарль Мишельглава Евросовета

Глава Чехии Петр Павел поддержал стремление Северной Македонии вступить в Евросоюз, поскольку Прага заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Балканах. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м году, поскольку это усилило бы ЕС, передает РИА Новости.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на осведомленный источник в Еврокомиссии назвало условие скорейшего получения членства в ЕС Украиной. По его информации, процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз не будет ускорен, пока внутри объединения не начнется серьезный «шум». На данный момент эти две страны являются наиболее вероятными претендентами на членство в блоке, однако, подчеркнул источник, ничего не произойдет, пока на блок не будет оказываться «максимального политического давления».

В июне Еврокомиссия оценила степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца 2023 года, об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит РИА Новости.

Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе

Дмитрий Кулебаглава МИД Украины

Он отметил, что Киев уже провел ряд реформ, которые требовались для получения членства в блоке. Глава украинского МИД добавил, что Евросоюз также предпринял определенные шаги.

Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев старается максимально ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета. В качестве причин, замедляющих в настоящее время принятие Украины блок, дипломат указал аграрный потенциал и численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы.

1 июня на Украине Высший совет правосудия (ВСП) избрал новый состав квалификационной комиссии по назначению судей, выполнив обязательства по сохранению статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила для водителей, начальная военная подготовка и единые учебники: что изменится в России с 1 сентября?

    Режим ЧС ввели в российском городе из-за обильных осадков

    В Раде анонсировали реформу для перевода Украины на военные рельсы

    В Москве за взятку задержали подполковника полиции

    На Украине захотели вернуть сбежавших из страны по поддельным документам граждан

    В США ответили на вопрос о войне с Россией

    В ресторане на Новом Арбате в центре Москвы произошел пожар

    Впавшего в ступор во время интервью лидера республиканцев допустили к работе

    «Самокатный терминатор» устроил в Подмосковье свалку из электросамокатов

    Боррель призвал Евросоюз подготовиться к вступлению десяти новых стран. Кому предложат членство в блоке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости