В Еврокомиссии назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС
Процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз не будет ускорен, пока внутри объединения не начнется серьезный «шум». Такое условие The Guardian назвал осведомленный источник в Еврокомиссии.
По его словам, на данный момент эти две страны являются наиболее вероятными претендентами на членство в ЕС. Однако, подчеркнул он, ничего не произойдет, пока на блок не будет оказываться «максимального политического давления». «Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?» — отметил высокопоставленный европейский дипломат.
Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе (ЕС).
В июне Еврокомиссия оценила степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.