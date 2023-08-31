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10:04, 31 августа 2023Мир

В Еврокомиссии назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС

The Guardian: вступление Украины в ЕС ускорится при давлении на объединение

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз не будет ускорен, пока внутри объединения не начнется серьезный «шум». Такое условие The Guardian назвал осведомленный источник в Еврокомиссии.

По его словам, на данный момент эти две страны являются наиболее вероятными претендентами на членство в ЕС. Однако, подчеркнул он, ничего не произойдет, пока на блок не будет оказываться «максимального политического давления». «Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?» — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе (ЕС).

В июне Еврокомиссия оценила степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

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    Варвара Кошечкина
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