Украина выполнила одно из обязательств по вступлению в ЕС

На Украине избрали новый состав квалификационной комиссии по назначению судей

На Украине Высший совет правосудия (ВСП) избрал новый состав квалификационной комиссии по назначению судей, выполнив обязательства по сохранению статуса страны-кандидата в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

После проведения собеседований с 32 кандидатами, рекомендованными конкурсной комиссией, совет назначил 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Новый состав проведет отбор судей более чем на две тысячи вакантных должностей, говорится в сообщении.

Формирование Высшей квалификационной комиссии судей было обязательным для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и для «дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском союзе», подчеркнули в совете.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.

