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11:16, 1 сентября 2023Мир

Глава МИД Австрии назвал катастрофой прием Украины в ЕС раньше других стран

Глава МИД Австрии назвал катастрофой прием Украины в ЕС раньше других кандидатов

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал катастрофой прием Украины в Евросоюз (ЕС) раньше других стран-кандидатов. Об этом сообщает Politico.

«Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения, это было бы катастрофой», — сказал министр, отметив, что Австрия не хочет допустить появление в ЕС «системы скотного двора по Джорджу Оруэллу» при которой «одни страны-кандидаты равнее других».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза призвал политический блок подготовиться к вступлению десяти новых стран. Боррель отметил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в значительной помощи, чтобы подготовиться к членству в ЕС.

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    Виктория Кондратьева
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