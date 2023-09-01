Глава МИД Австрии назвал катастрофой прием Украины в ЕС раньше других стран

Глава МИД Австрии назвал катастрофой прием Украины в ЕС раньше других кандидатов

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал катастрофой прием Украины в Евросоюз (ЕС) раньше других стран-кандидатов. Об этом сообщает Politico.

«Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения, это было бы катастрофой», — сказал министр, отметив, что Австрия не хочет допустить появление в ЕС «системы скотного двора по Джорджу Оруэллу» при которой «одни страны-кандидаты равнее других».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза призвал политический блок подготовиться к вступлению десяти новых стран. Боррель отметил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в значительной помощи, чтобы подготовиться к членству в ЕС.