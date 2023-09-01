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09:39, 1 сентября 2023Ценности

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа

Кадр: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» записала видео в сторис, в котором она предстала перед камерой в облегающих лосинах и белой кофте в спортивном стиле. Видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.

Ранее Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в откровенном образе и порадовала поклонников. Актриса позировала у бассейна в купальнике цвета хаки. При этом мокрые волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Среди прочего она надела солнцезащитные очки в квадратной оправе.

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    Мария Винар
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