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04:00, 15 августа 2023Ценности

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в купальнике

Фото: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» позировала у бассейна в купальнике цвета хаки. При этом мокрые волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Среди прочего она надела солнцезащитные очки в квадратной оправе. «Солнечный день», — подписала снимок актриса.

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Поклонники, в свою очередь, восхитились внешним видом Лонгории под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Как горячо», «Обожаю тебя», «Богиня», «Самая красивая актриса в мире», «Огонь», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне Ева Лонгория продемонстрировала внешность без макияжа. Телезвезда разместила в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в черно-белом облегающем костюме у шезлонга. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика, а ее волосы уложены в расслабленную прическу.

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    Карина Черных
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