Ученый предупредил об опасности найденного после сброса воды с «Фукусимы» трития

Профессор Кузнецов предупредил об опасности найденного у «Фукусимы» трития

Радиоактивный изотоп тритий, обнаруженный в море после сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1», вызывает генные мутации и рак, заражает рыбу и других морских обитателей, которых затем употребляет в пищу человек. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

«Тритий — это продукт наработки на любой атомной электростанции. Главным, что нас интересует, является то, что это тяжелый изотоп водорода, он — бета-излучатель, который интенсивно проникает в различные среды в воду. Через воду он передается рыбам, другим морским организмам, которые затем становятся зараженными. В воде, которая скопилась на "Фукусиме-1" за 12 лет, трития огромное количество», — сказал Кузнецов.

По словам ученого, Японии предлагали установки, способные эффективно очищать воду, в которой содержится тритий, однако страна отказалась от этого дорогостоящего проекта.

В мире на станциях с данным типом реактора эта проблема успешно решается. Например, в Южной Корее, в Канаде, в Румынии, везде есть специальные установки для очистки. Но японцы оказались варварами в вопросе отношения к своему населению и охраны окружающей среды Владимир Кузнецов доктор технических наук

Профессор объяснил, что, попадая в организм человека, тритий вызывает генные мутации и рак. Это, по его словам, было достоверно установлено еще в 30-е годы прошлого века.

«Я был в Японии в 2012 году, проводил с группой радиационно-экологическое обследование на территории, подвергшейся заражению. Я также был в Чернобыле через 1,5 месяца после аварии. Но такого бардака, как в Японии, нигде не встречал: не было никакого радиационного контроля, люди свободно ходили из зараженной зоны в чистую, без переодевания, без бахил. Это Япония, это их менталитет», — заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что компания-оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировала наличие радиоактивного изотопа трития в морской воде на северо-восточной границе порта.