Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:44, 1 сентября 2023Среда обитания

В Японии после сброса воды с АЭС в море нашли радиоактивный изотоп

Компания TEPCO выявила в море тритий после сброса воды с «Фукусимы-1»

Фото: Kyodo / Reuters

Компания-оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировала наличие радиоактивного изотопа — трития — в морской воде на северо-восточной границе порта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании TEPCO, концентрация достигла 10 беккерелей на литр. Значение считается нижней границей уровня выявления. До этого показатели находились ниже указанной отметки.

При этом нормой концентрации трития в питьевой воде считается десять тысяч беккерелей на литр. В компании также установили, что прекратят сброс воды, если показатель достигнет лимита в 700 беккерелей на литр.

Ранее представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным. Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии после сброса воды с АЭС в море нашли радиоактивный изотоп

    В багаже россиянина в аэропорту Внуково нашли мертвых животных

    Нобелевский фонд пригласил послов России и Белоруссии впервые за два года

    Сотрудница Wildberries нашла способ украсть дорогие вещи на маркетплейсе

    Боец ММА и секундант Нурмагомедова подрались на улице в Махачкале

    Обвиняемого в убийстве 16-летней российской школьницы арестовали

    Популярная российская порноактриса раскрыла свой заработок

    В Австрии призвали не рассчитывать на контрнаступление Украины

    В МИД России спрогнозировали продолжение отмены русской культуры Западом

    Стали известны требования из райдера Гуфа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости