В Японии после сброса воды с АЭС в море нашли радиоактивный изотоп

Компания TEPCO выявила в море тритий после сброса воды с «Фукусимы-1»

Компания-оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировала наличие радиоактивного изотопа — трития — в морской воде на северо-восточной границе порта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании TEPCO, концентрация достигла 10 беккерелей на литр. Значение считается нижней границей уровня выявления. До этого показатели находились ниже указанной отметки.

При этом нормой концентрации трития в питьевой воде считается десять тысяч беккерелей на литр. В компании также установили, что прекратят сброс воды, если показатель достигнет лимита в 700 беккерелей на литр.

Ранее представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным. Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе.