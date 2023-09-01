Сенат США описали фразой «дом престарелых»

Кандидат в президенты США Хейли высмеяла Сенат, назвав его «домом престарелых»

Сенат США высмеяли, назвав его «домом престарелых». Так его описала кандидат в президенты США Никки Хейли, передает Fox News.

«Я скажу, что сейчас Сенат является самым привилегированным домом престарелых в стране. Я имею в виду, что [лидер меньшинства в Сенате] Митч МакКоннелл совершил несколько великих дел, и он заслуживает похвалы. Но нужно знать, когда уйти», — сказала политик.