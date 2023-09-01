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03:57, 1 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные хакеры атаковали планшеты бойцов ВСУ

CNN: российские военные хакеры атаковали планшеты ВСУ, работающие со Starlink

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские военные хакеры массово атаковали мобильные устройства солдат украинской армии с целью украсить конфиденциальную информацию, которая может помочь Москве в специальной военной операции (СВО), передает CNN со ссылкой на свои источники.

Как уточнило издание, о возможных хакерских атаках Вооруженные силы Украины (ВСУ) предупредили союзники. Журналисты со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) указали, что российские военные успешно проникли в планшеты на базе Android.

«Вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink», — подчеркнули в СБУ. Украинские специалисты уточнили, что заблокировали некоторые попытки взлома, а также признали, что россияне захватили и установили на мобильных устройствах бойцов свое программное обеспечение.

Ранее представитель российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил, что украинские хакеры из группы «Берегини» наладили каналы, по которым поступают данные об оперативной ситуации на фронте.

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    Марина Совина
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