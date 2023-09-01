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07:10, 1 сентября 2023Мир

Стало известно о потере Украиной важнейшего союзника

Breitbart назвало отставку главы минобороны Британии Уоллеса потерей для Украины
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Anna Gordon / Reuters

Американские журналисты заявили, что отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса вызвала негативные последствия для Украины. Об этом пишет издание Breitbart.

Авторы материала назвали отставку Уоллеса потерей для Украины. Они также напомнили, что Уоллес занимал свой пост в течение четырех лет, в ходе которых курировал «военную реакцию» Британии на конфликт в стране.

В своем заявлении Уоллес рекомендовал нарастить финансирование британских вооруженных сил. Он выразил мнение, что в течение следующего десятилетия «мир станет менее безопасным и стабильным».

Ранее в ходе перестановок в кабмине министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства назначен 54-летний Грант Шаппс, до этого возглавлявший министерство энергетики.

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    Марина Совина
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