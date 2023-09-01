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10:06, 1 сентября 2023Путешествия

В центре Стамбула загорелся отель

Sabah: в центральном районе Стамбула загорелся отель с 40 постояльцами

Кадр: A Haber / YouTube

В центре Стамбула загорелся пятиэтажный отель с 40 постояльцами, которых удалось вовремя эвакуировать. Об этом пишет газета Sabah.

Уточняется, что возгорание началось в электрощитке гостиницы в районе Фатих рано утром в пятницу, 1 сентября. Так как все здание заволокло дымом, пожарным пришлось спасать гостей через балконы номеров с помощью пожарных лестниц. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время пожар потушен. Всех туристов осмотрели медики, на место происшествия приехала полиция. Ведется расследование случившегося.

Ранее в здании пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы произошел пожар. Возгорание началось в одном из ресторанов люксовой гостиницы во время жарки блюда на углях.

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    Зарина Дзагоева
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