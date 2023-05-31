В центре Москвы загорелся люксовый отель

Shot: в здании отеля Four Seasons в Москве произошел пожар

В здании пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы случился пожар. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что возгорание произошло в одном из ресторанов люксовой гостиницы во время жарки блюда на углях.

По данным источника, сотрудники заведения самостоятельно эвакуировали из столичного отеля 17 человек. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Москве на территории гостиницы «Интерконтиненталь» вспыхнул пожар. Рядом с отелем загорелись стройматериалы.

