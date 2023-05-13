Пожар вспыхнул на территории московской гостиницы
В Москве на территории гостиницы «Интерконтиненталь» вспыхнул пожар
В Москве на территории гостиницы «Интерконтиненталь» вспыхнул пожар. Кадры с места возгорания публикует «Подъем» в своем Telegram-канале в субботу, 13 мая.
По данным издания, рядом с гостиницей загорелись стройматериалы. Какая площадь была охвачена огнем, не уточняется.
В настоящий момент пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщается.
Днем ранее мощный пожар вспыхнул на территории Московской области — в Дзержинском загорелись складские помещения, которые находятся на улице Садовой. Огонь охватил гору автомобильных покрышек.
Площадь возгорания составляла до двух с половиной тысяч квадратных метров.