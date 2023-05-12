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09:07, 12 мая 2023Россия

Мощный пожар в Подмосковье попал на видео

Shot опубликовал кадры с места мощного пожара в подмосковном Дзержинске

В сети появились кадры с места пожара, который произошел в подмосковном Дзержинске. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны огромные клубы черного дыма, возвышающиеся над промзоной. По данным Telegram-канала, дым видно за несколько километров.

Предварительно, загорелись складские помещения, которые находятся на улице Садовая. На место были направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4:00.

Никита Абрамов
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