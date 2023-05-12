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07:31, 12 мая 2023Россия

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода

SHOT: в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода им. В.В. Чернышева

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На этом предприятии производят двигатели для самолетов МиГ. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4:00. Отмечается, что в кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, пошло сильное задымление.

По предварительным данным, пострадали три человека. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавшие были переданы скорой.

Ранее в ночь на 4 мая начался пожар на Ильском НПЗ на Кубани. О причинах случившегося официально не сообщалось. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал кадры тушения возгорания.

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Юлия Мискевич
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